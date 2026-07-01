MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aurubis von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Aurubis-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Aurubis-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aurubis-Aktie an diesem Tag bei 88,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Aurubis-Papier investiert hätte, hätte er nun 11,364 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.06.2026 gerechnet (181,20 EUR), wäre die Investition nun 2 059,09 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 105,91 Prozent.

Der Aurubis-Wert an der Börse wurde auf 7,81 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at