MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AUTO1-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem AUTO1-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das AUTO1-Papier letztlich bei 8,09 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 123,671 AUTO1-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AUTO1-Papiers auf 21,98 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 718,28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 171,83 Prozent vermehrt.

AUTO1 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,04 Mrd. Euro gelistet. Am 04.02.2021 fand der erste Handelstag des AUTO1-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der AUTO1-Aktie lag damals bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at