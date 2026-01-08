MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AUTO1-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in AUTO1-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden AUTO1-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des AUTO1-Papiers betrug an diesem Tag 15,73 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die AUTO1-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 63,573 AUTO1-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 27,64 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 757,15 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 75,72 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von AUTO1 betrug jüngst 5,94 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der AUTO1-Aktie fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die AUTO1-Aktie bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at