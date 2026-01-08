AUTO1 Aktie

AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
AUTO1-Investmentbeispiel 08.01.2026 10:03:26

MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AUTO1-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in AUTO1-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden AUTO1-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des AUTO1-Papiers betrug an diesem Tag 15,73 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die AUTO1-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 63,573 AUTO1-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 27,64 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 757,15 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 75,72 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von AUTO1 betrug jüngst 5,94 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der AUTO1-Aktie fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die AUTO1-Aktie bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AUTO1

mehr Nachrichten