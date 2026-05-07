MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AUTO1 von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in AUTO1-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die AUTO1-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 8,02 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die AUTO1-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,469 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 06.05.2026 231,30 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,55 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 131,30 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von AUTO1 belief sich zuletzt auf 3,97 Mrd. Euro. Am 04.02.2021 fand der erste Handelstag der AUTO1-Aktie an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die AUTO1-Aktie bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at