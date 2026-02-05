AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|Lohnendes AUTO1-Investment?
|
05.02.2026 10:03:18
MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AUTO1 von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden AUTO1-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das AUTO1-Papier an diesem Tag bei 17,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die AUTO1-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 557,103 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 228,41 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Anteils am 04.02.2026 auf 25,54 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,28 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete AUTO1 eine Marktkapitalisierung von 5,86 Mrd. Euro. Die AUTO1-Aktie wurde am 04.02.2021 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der AUTO1-Aktie lag beim Börsengang bei 55,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AUTO1
|
06.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
05.02.26
|EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AUTO1 von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.02.26
|XETRA-Handel MDAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
04.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)