MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AUTO1 von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AUTO1-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden AUTO1-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das AUTO1-Papier an diesem Tag bei 17,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die AUTO1-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 557,103 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 228,41 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Anteils am 04.02.2026 auf 25,54 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,28 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete AUTO1 eine Marktkapitalisierung von 5,86 Mrd. Euro. Die AUTO1-Aktie wurde am 04.02.2021 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der AUTO1-Aktie lag beim Börsengang bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at