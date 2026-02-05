AUTO1 Aktie

AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes AUTO1-Investment? 05.02.2026 10:03:18

MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AUTO1 von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AUTO1-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden AUTO1-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das AUTO1-Papier an diesem Tag bei 17,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die AUTO1-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 557,103 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 228,41 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Anteils am 04.02.2026 auf 25,54 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,28 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete AUTO1 eine Marktkapitalisierung von 5,86 Mrd. Euro. Die AUTO1-Aktie wurde am 04.02.2021 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der AUTO1-Aktie lag beim Börsengang bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AUTO1

mehr Nachrichten