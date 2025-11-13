MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AUTO1-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit AUTO1-Anteilen statt. Der Schlusskurs der AUTO1-Anteile betrug an diesem Tag 9,99 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das AUTO1-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,010 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AUTO1-Papiers auf 26,76 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 267,87 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 167,87 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte AUTO1 einen Börsenwert von 5,58 Mrd. Euro. Am 04.02.2021 wurden AUTO1-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der AUTO1-Aktie wurde der Erstkurs mit 55,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at