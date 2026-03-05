MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AUTO1-Investment von vor einem Jahr verloren

Die AUTO1-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die AUTO1-Aktie an diesem Tag 23,24 EUR wert. Bei einem AUTO1-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,303 AUTO1-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70,44 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Anteils am 04.03.2026 auf 16,37 EUR belief. Mit einer Performance von -29,56 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete AUTO1 eine Marktkapitalisierung von 3,45 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der AUTO1-Papiere an der Börse XETRA war der 04.02.2021. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer AUTO1-Aktie auf 55,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at