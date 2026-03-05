AUTO1 Aktie

AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 05.03.2026 10:03:31

MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AUTO1-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen AUTO1-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Die AUTO1-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die AUTO1-Aktie an diesem Tag 23,24 EUR wert. Bei einem AUTO1-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,303 AUTO1-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70,44 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Anteils am 04.03.2026 auf 16,37 EUR belief. Mit einer Performance von -29,56 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete AUTO1 eine Marktkapitalisierung von 3,45 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der AUTO1-Papiere an der Börse XETRA war der 04.02.2021. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer AUTO1-Aktie auf 55,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AUTO1

mehr Nachrichten