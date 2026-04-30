MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AUTO1-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem AUTO1-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 21,06 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 474,834 AUTO1-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AUTO1-Aktie auf 18,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 689,46 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,11 Prozent eingebüßt.

AUTO1 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,00 Mrd. Euro. Das AUTO1-Papier wurde am 04.02.2021 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines AUTO1-Anteils lag damals bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at