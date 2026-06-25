AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|Hochrechnung
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25.06.2026 10:04:10
MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AUTO1-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden AUTO1-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,04 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die AUTO1-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 39,936 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.06.2026 auf 24,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 988,02 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 1,20 Prozent.
Alle AUTO1-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,21 Mrd. Euro. Die AUTO1-Aktie wurde am 04.02.2021 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des AUTO1-Papiers lag damals bei 55,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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