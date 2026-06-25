AUTO1 Aktie

AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 25.06.2026 10:04:10

MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AUTO1-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen AUTO1-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden AUTO1-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,04 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die AUTO1-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 39,936 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.06.2026 auf 24,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 988,02 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 1,20 Prozent.

Alle AUTO1-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,21 Mrd. Euro. Die AUTO1-Aktie wurde am 04.02.2021 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des AUTO1-Papiers lag damals bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AUTO1

mehr Nachrichten

Analysen zu AUTO1

mehr Analysen
22.06.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.06.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
18.06.26 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.26 AUTO1 Buy UBS AG
17.06.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUTO1 24,44 -0,08% AUTO1

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen