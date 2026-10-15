MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AUTO1-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in AUTO1-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AUTO1-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die AUTO1-Aktie an diesem Tag bei 28,56 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die AUTO1-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 350,140 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 17,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 969,89 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 40,30 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für AUTO1 eine Börsenbewertung in Höhe von 3,72 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des AUTO1-Papiers fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines AUTO1-Anteils bei 55,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at