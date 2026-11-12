MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AUTO1-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in AUTO1 gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades AUTO1-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die AUTO1-Aktie bei 26,76 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die AUTO1-Aktie investiert hat, hat nun 3,737 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 57,85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,48 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 42,15 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte AUTO1 einen Börsenwert von 3,62 Mrd. Euro. Das AUTO1-IPO fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der AUTO1-Aktie belief sich damals auf 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at