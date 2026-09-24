MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AUTO1 von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in AUTO1-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das AUTO1-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die AUTO1-Aktie bei 6,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das AUTO1-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 481,481 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 022,22 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Anteils am 23.09.2026 auf 18,24 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 170,22 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete AUTO1 eine Marktkapitalisierung von 4,07 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der AUTO1-Aktie fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des AUTO1-Papiers belief sich damals auf 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at