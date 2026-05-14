AUTO1 Aktie

AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

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Lohnende AUTO1-Anlage? 14.05.2026 10:03:37

MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AUTO1 von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in AUTO1-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit AUTO1-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das AUTO1-Papier an diesem Tag 39,35 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die AUTO1-Aktie investierten, hätten nun 25,413 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,66 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 525,03 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 47,50 Prozent verkleinert.

AUTO1 wurde am Markt mit 4,04 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der AUTO1-Aktie fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines AUTO1-Anteils bei 55,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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