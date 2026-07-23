AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|Performance unter der Lupe
|
23.07.2026 10:03:24
MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUTO1-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das AUTO1-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24,90 EUR wert. Bei einem AUTO1-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 401,606 AUTO1-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.07.2026 9 694,78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,14 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 3,05 Prozent gleich.
Insgesamt war AUTO1 zuletzt 5,36 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der AUTO1-Aktie an der Börse XETRA war der 04.02.2021. Der erste festgestellte Kurs der AUTO1-Aktie lag damals bei 55,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AUTO1
|
12:27
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.07.26
|EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt am Donnerstagmittag ab (finanzen.at)
|
23.07.26
|MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUTO1-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
23.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)