AUTO1 Aktie

AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 23.07.2026 10:03:24

MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUTO1-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in AUTO1-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das AUTO1-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24,90 EUR wert. Bei einem AUTO1-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 401,606 AUTO1-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.07.2026 9 694,78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,14 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 3,05 Prozent gleich.

Insgesamt war AUTO1 zuletzt 5,36 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der AUTO1-Aktie an der Börse XETRA war der 04.02.2021. Der erste festgestellte Kurs der AUTO1-Aktie lag damals bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AUTO1

mehr Nachrichten