MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AUTO1 von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in AUTO1-Aktien gewesen.

Das AUTO1-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das AUTO1-Papier an diesem Tag bei 24,26 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das AUTO1-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,122 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,42 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Anteils am 27.05.2026 auf 22,42 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,58 Prozent abgenommen.

AUTO1 wurde am Markt mit 4,81 Mrd. Euro bewertet. Das AUTO1-Papier wurde am 04.02.2021 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des AUTO1-Papiers belief sich damals auf 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at