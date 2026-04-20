Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Bilfinger SE-Investmentbeispiel
|
20.04.2026 10:03:41
MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Bilfinger SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Bilfinger SE-Anteile bei 38,58 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 25,920 Bilfinger SE-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.04.2026 2 879,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 111,10 EUR belief. Mit einer Performance von +187,97 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Bilfinger SE belief sich zuletzt auf 4,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Bilfinger SE
Nachrichten zu Bilfinger SE
Analysen zu Bilfinger SE
|18.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bilfinger SE
|108,20
|-2,79%