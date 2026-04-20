Bilfinger Aktie

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WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

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Bilfinger SE-Investmentbeispiel 20.04.2026 10:03:41

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Bilfinger SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Bilfinger SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Bilfinger SE-Anteile bei 38,58 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 25,920 Bilfinger SE-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.04.2026 2 879,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 111,10 EUR belief. Mit einer Performance von +187,97 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Bilfinger SE belief sich zuletzt auf 4,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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