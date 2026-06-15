MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Bilfinger SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Bilfinger SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 32,00 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bilfinger SE-Aktie investiert, befänden sich nun 3,125 Bilfinger SE-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.06.2026 auf 79,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 248,75 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 248,75 EUR entspricht einer Performance von +148,75 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bilfinger SE bezifferte sich zuletzt auf 2,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at