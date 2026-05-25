Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Lukrative Bilfinger SE-Investition?
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25.05.2026 10:03:55
MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Bilfinger SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Bilfinger SE-Anteile betrug an diesem Tag 29,57 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,382 Bilfinger SE-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 298,25 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Anteils am 22.05.2026 auf 88,20 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 198,25 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Bilfinger SE einen Börsenwert von 3,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Bilfinger SE