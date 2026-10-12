Bilfinger Aktie

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WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

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Bilfinger SE-Investition 12.10.2026 10:03:45

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bilfinger SE-Investment gewesen.

Die Bilfinger SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bilfinger SE-Anteile bei 31,58 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 316,653 Bilfinger SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 336,76 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Anteils am 09.10.2026 auf 54,75 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73,37 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Bilfinger SE einen Börsenwert von 2,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bilfinger SE

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