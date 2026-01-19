MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bilfinger SE-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bilfinger SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 46,55 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Bilfinger SE-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,148 Bilfinger SE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.01.2026 253,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 118,00 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 153,49 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Bilfinger SE bezifferte sich zuletzt auf 4,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at