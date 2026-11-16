Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Langfristige Investition
|
16.11.2026 10:03:29
MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Bilfinger SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 37,10 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investierten, hätten nun 26,953 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 60,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 618,51 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 61,85 Prozent.
Der Marktwert von Bilfinger SE betrug jüngst 2,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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