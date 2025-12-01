Bilfinger Aktie
MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Bilfinger SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Bilfinger SE-Papiers betrug an diesem Tag 30,14 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,318 Bilfinger SE-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 101,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 337,10 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 237,10 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Bilfinger SE zuletzt 3,78 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
