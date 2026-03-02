MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Bilfinger SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Bilfinger SE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Bilfinger SE-Aktie bei 33,02 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,028 Bilfinger SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 360,68 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Anteils am 27.02.2026 auf 119,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 260,68 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Bilfinger SE belief sich zuletzt auf 4,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at