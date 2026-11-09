MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Bilfinger SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 09.11.2021 wurden Bilfinger SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Bilfinger SE-Aktie an diesem Tag bei 35,73 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,799 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 171,86 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Papiers am 06.11.2026 auf 61,40 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,86 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Bilfinger SE bezifferte sich zuletzt auf 2,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at