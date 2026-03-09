Bilfinger Aktie

Frühe Investition 09.03.2026 10:03:48

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Bilfinger SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Bilfinger SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 45,35 EUR. Bei einem Bilfinger SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,053 Bilfinger SE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 104,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 297,88 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 297,88 EUR entspricht einer Performance von +129,79 Prozent.

Insgesamt war Bilfinger SE zuletzt 3,85 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bilfinger SE

05.03.26 Bilfinger Neutral UBS AG
05.03.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
04.03.26 Bilfinger Neutral UBS AG
30.01.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
