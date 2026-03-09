MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Bilfinger SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Bilfinger SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 45,35 EUR. Bei einem Bilfinger SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,053 Bilfinger SE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 104,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 297,88 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 297,88 EUR entspricht einer Performance von +129,79 Prozent.

Insgesamt war Bilfinger SE zuletzt 3,85 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at