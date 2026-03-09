Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Frühe Investition
|
09.03.2026 10:03:48
MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Bilfinger SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 45,35 EUR. Bei einem Bilfinger SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,053 Bilfinger SE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 104,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 297,88 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 297,88 EUR entspricht einer Performance von +129,79 Prozent.
Insgesamt war Bilfinger SE zuletzt 3,85 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Bilfinger SE
Nachrichten zu Bilfinger SE
|
06.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
04.03.26
|Bilfinger-Aktie unter Druck: MDAX-Konzern wächst weiter und peilt höhere Marge an (dpa-AFX)
|
04.03.26
|ROUNDUP 2: Bilfinger will operativ noch besser werden - Dividende soll steigen (dpa-AFX)
|
04.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
04.03.26
|ROUNDUP: Bilfinger will operativ noch besser werden - Dividende soll steigen (dpa-AFX)
Analysen zu Bilfinger SE
|05.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bilfinger SE
|103,20
|0,10%
