Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Langfristige Anlage
|
04.05.2026 10:03:41
MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 04.05.2016 wurde die Bilfinger SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 42,15 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Bilfinger SE-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,373 Bilfinger SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 98,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 232,75 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 132,75 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Bilfinger SE belief sich zuletzt auf 3,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Bilfinger SE
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