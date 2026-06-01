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WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

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Lukrativer Bilfinger SE-Einstieg? 01.06.2026 10:04:06

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bilfinger SE von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bilfinger SE von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Bilfinger SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Bilfinger SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 41,34 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 24,189 Bilfinger SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 117,73 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Anteils am 29.05.2026 auf 87,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 111,77 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Bilfinger SE eine Marktkapitalisierung von 3,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bilfinger SE

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MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bilfinger SE von vor 10 Jahren verdient

Lukrativer Bilfinger SE-Einstieg? Wer vor Jahren in Bilfinger SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

19:06
 EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
19:03
 EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
18:59
 EQS-PVR: Bilfinger SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
18:52
 EQS-PVR: Bilfinger SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
27.05.26
 EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
27.05.26
 EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
27.05.26
 EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
25.05.26
 MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)

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