Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Bilfinger SE-Investment im Blick
|
23.11.2026 10:03:36
MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Bilfinger SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Bilfinger SE-Anteile bei 92,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Bilfinger SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 108,460 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 57,45 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 231,02 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 37,69 Prozent.
Alle Bilfinger SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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