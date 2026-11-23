Wer vor Jahren in Bilfinger SE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Bilfinger SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Bilfinger SE-Anteile bei 92,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Bilfinger SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 108,460 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 57,45 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 231,02 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 37,69 Prozent.

Alle Bilfinger SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at