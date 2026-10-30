MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CTS Eventim eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das CTS Eventim-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die CTS Eventim-Anteile bei 32,52 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,755 CTS Eventim-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 1 954,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 63,55 EUR belief. Damit wäre die Investition um 95,45 Prozent gestiegen.

CTS Eventim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,10 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des CTS Eventim-Papiers fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Die CTS Eventim-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at