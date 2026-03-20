CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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CTS Eventim-Investment im Blick 20.03.2026 10:04:04

MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen CTS Eventim-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das CTS Eventim-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 31,29 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 319,591 CTS Eventim-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 789,39 EUR, da sich der Wert einer CTS Eventim-Aktie am 19.03.2026 auf 65,05 EUR belief. Damit wäre die Investition 107,89 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von CTS Eventim belief sich jüngst auf 6,24 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der CTS Eventim-Aktie fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CTS Eventim-Anteils belief sich damals auf 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

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