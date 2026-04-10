CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Rentable CTS Eventim-Investition?
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10.04.2026 10:03:36
MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden CTS Eventim-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 50,70 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 197,239 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 364,89 EUR, da sich der Wert einer CTS Eventim-Aktie am 09.04.2026 auf 52,55 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 10 364,89 EUR entspricht einer Performance von +3,65 Prozent.
Insgesamt war CTS Eventim zuletzt 5,09 Mrd. Euro wert. Am 01.02.2000 wurden CTS Eventim-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des CTS Eventim-Papiers bei 25,50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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