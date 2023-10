MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes CTS Eventim-Investment eingefahren

Bei einem frühen Investment in CTS Eventim-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das CTS Eventim-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 16,54 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das CTS Eventim-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,046 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2023 344,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56,95 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 244,32 Prozent angewachsen.

CTS Eventim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,13 Mrd. Euro. Der CTS Eventim-Börsengang fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des CTS Eventim-Papiers lag damals bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at