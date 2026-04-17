CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|CTS Eventim-Performance
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17.04.2026 10:03:58
MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit CTS Eventim-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das CTS Eventim-Papier bei 30,28 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,303 CTS Eventim-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 191,91 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Papiers am 16.04.2026 auf 58,10 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 91,91 Prozent gesteigert.
CTS Eventim wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,39 Mrd. Euro gelistet. CTS Eventim-Anteile wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des CTS Eventim-Anteils belief sich damals auf 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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