CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Lukrative CTS Eventim-Investition?
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18.09.2026 10:04:01
MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 18.09.2023 wurde die CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54,35 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,399 Anteilen. Die gehaltenen CTS Eventim-Papiere wären am 17.09.2026 1 029,44 EUR wert, da der Schlussstand 55,95 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 2,94 Prozent.
CTS Eventim wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,49 Mrd. Euro gelistet. Am 01.02.2000 wurden CTS Eventim-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die CTS Eventim-Aktie bei 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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