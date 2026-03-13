CTS Eventim Aktie

CTS Eventim-Anlage unter der Lupe 13.03.2026 10:03:45

MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen CTS Eventim-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das CTS Eventim-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 57,85 EUR. Bei einem CTS Eventim-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,286 CTS Eventim-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 196,20 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Anteils am 12.03.2026 auf 69,20 EUR belief. Mit einer Performance von +19,62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war CTS Eventim zuletzt 6,64 Mrd. Euro wert. Am 01.02.2000 fand der erste Handelstag der CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der CTS Eventim-Aktie lag damals bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

