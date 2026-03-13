CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|CTS Eventim-Anlage unter der Lupe
|
13.03.2026 10:03:45
MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das CTS Eventim-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 57,85 EUR. Bei einem CTS Eventim-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,286 CTS Eventim-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 196,20 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Anteils am 12.03.2026 auf 69,20 EUR belief. Mit einer Performance von +19,62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war CTS Eventim zuletzt 6,64 Mrd. Euro wert. Am 01.02.2000 fand der erste Handelstag der CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der CTS Eventim-Aktie lag damals bei 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CTS Eventim
|
06.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
20.02.26
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.02.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)