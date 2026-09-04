CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Lohnendes CTS Eventim-Investment?
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04.09.2026 10:03:59
MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der CTS Eventim-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 31,59 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das CTS Eventim-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 316,556 CTS Eventim-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 03.09.2026 18 660,97 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58,95 EUR belief. Damit wäre die Investition um 86,61 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von CTS Eventim belief sich zuletzt auf 5,63 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der CTS Eventim-Aktie wurde der Erstkurs mit 25,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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