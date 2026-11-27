CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Profitabler CTS Eventim-Einstieg?
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27.11.2026 10:03:44
MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der CTS Eventim-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die CTS Eventim-Aktie letztlich bei 29,64 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investierten, hätten nun 337,439 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CTS Eventim-Papiers auf 64,55 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 781,68 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 117,82 Prozent vermehrt.
Insgesamt war CTS Eventim zuletzt 5,99 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der CTS Eventim-Aktie fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer CTS Eventim-Aktie auf 25,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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