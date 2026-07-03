CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Profitable CTS Eventim-Investition?
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03.07.2026 10:04:07
MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 03.07.2021 wurde die CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 55,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 181,159 CTS Eventim-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 57,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 425,72 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,26 Prozent erhöht.
Der Marktwert von CTS Eventim betrug jüngst 5,12 Mrd. Euro. Am 01.02.2000 wurden CTS Eventim-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines CTS Eventim-Anteils lag damals bei 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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