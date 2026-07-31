CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Lohnende CTS Eventim-Anlage?
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31.07.2026 10:03:59
MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades CTS Eventim-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die CTS Eventim-Anteile bei 57,30 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,745 CTS Eventim-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.07.2026 gerechnet (61,30 EUR), wäre das Investment nun 106,98 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,98 Prozent angewachsen.
CTS Eventim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,88 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der CTS Eventim-Aktie fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der CTS Eventim-Aktie lag beim Börsengang bei 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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