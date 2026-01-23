CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Rentable CTS Eventim-Investition?
|
23.01.2026 10:04:02
MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren verdient
Am 23.01.2016 wurde die CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32,62 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,066 Anteile im Depot. Die gehaltenen CTS Eventim-Papiere wären am 22.01.2026 222,60 EUR wert, da der Schlussstand 72,60 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 122,60 Prozent vermehrt.
Alle CTS Eventim-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,89 Mrd. Euro. Am 01.02.2000 fand der erste Handelstag der CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CTS Eventim-Papiers belief sich damals auf 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
