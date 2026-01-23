CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable CTS Eventim-Investition? 23.01.2026 10:04:02

MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in CTS Eventim-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 23.01.2016 wurde die CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32,62 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,066 Anteile im Depot. Die gehaltenen CTS Eventim-Papiere wären am 22.01.2026 222,60 EUR wert, da der Schlussstand 72,60 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 122,60 Prozent vermehrt.

Alle CTS Eventim-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,89 Mrd. Euro. Am 01.02.2000 fand der erste Handelstag der CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CTS Eventim-Papiers belief sich damals auf 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

Nachrichten zu CTS Eventim

mehr Nachrichten