MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in CTS Eventim-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 23.01.2016 wurde die CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32,62 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,066 Anteile im Depot. Die gehaltenen CTS Eventim-Papiere wären am 22.01.2026 222,60 EUR wert, da der Schlussstand 72,60 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 122,60 Prozent vermehrt.

Alle CTS Eventim-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,89 Mrd. Euro. Am 01.02.2000 fand der erste Handelstag der CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CTS Eventim-Papiers belief sich damals auf 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at