MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in CTS Eventim-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 29.05.2023 wurde die CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 63,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,584 Anteile im Depot. Die gehaltenen CTS Eventim-Papiere wären am 28.05.2026 88,92 EUR wert, da der Schlussstand 56,15 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 11,08 Prozent vermindert.

Alle CTS Eventim-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,51 Mrd. Euro. Am 01.02.2000 fand der erste Handelstag der CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CTS Eventim-Papiers belief sich damals auf 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at