MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das CTS Eventim-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 54,55 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CTS Eventim-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,833 CTS Eventim-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.02.2026 auf 68,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,75 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,75 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von CTS Eventim betrug jüngst 6,51 Mrd. Euro. Am 01.02.2000 fand der erste Handelstag der CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA statt. Ein CTS Eventim-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at