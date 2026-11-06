MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr bedeutet

Das CTS Eventim-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die CTS Eventim-Anteile bei 79,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 126,103 CTS Eventim-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des CTS Eventim-Papiers auf 63,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 045,40 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19,55 Prozent.

Am Markt war CTS Eventim jüngst 6,12 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA war der 01.02.2000. Der Erstkurs der CTS Eventim-Aktie lag beim Börsengang bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at