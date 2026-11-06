CTS Eventim Aktie

CTS Eventim ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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Profitable CTS Eventim-Investition? 06.11.2026 10:03:30

MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr bedeutet

MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren CTS Eventim-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das CTS Eventim-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die CTS Eventim-Anteile bei 79,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 126,103 CTS Eventim-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des CTS Eventim-Papiers auf 63,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 045,40 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19,55 Prozent.

Am Markt war CTS Eventim jüngst 6,12 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA war der 01.02.2000. Der Erstkurs der CTS Eventim-Aktie lag beim Börsengang bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

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06.11.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 CTS Eventim Buy UBS AG
03.11.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
02.11.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
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