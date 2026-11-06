CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Profitable CTS Eventim-Investition?
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06.11.2026 10:03:30
MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr bedeutet
Das CTS Eventim-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die CTS Eventim-Anteile bei 79,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 126,103 CTS Eventim-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des CTS Eventim-Papiers auf 63,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 045,40 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19,55 Prozent.
Am Markt war CTS Eventim jüngst 6,12 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA war der 01.02.2000. Der Erstkurs der CTS Eventim-Aktie lag beim Börsengang bei 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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