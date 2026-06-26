CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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Frühes Investment 26.06.2026 10:03:50

MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in CTS Eventim-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 26.06.2023 wurde das CTS Eventim-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 56,15 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das CTS Eventim-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,809 CTS Eventim-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.06.2026 gerechnet (49,80 EUR), wäre das Investment nun 886,91 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 11,31 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete CTS Eventim eine Marktkapitalisierung von 4,83 Mrd. Euro. Am 01.02.2000 wurden CTS Eventim-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das CTS Eventim-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

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