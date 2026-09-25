CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Investmentbeispiel
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25.09.2026 10:03:40
MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das CTS Eventim-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 64,00 EUR. Bei einem CTS Eventim-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 156,250 CTS Eventim-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 531,25 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Anteils am 24.09.2026 auf 54,60 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,69 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte CTS Eventim einen Börsenwert von 5,31 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie ging am 01.02.2000 an die Börse XETRA. Das CTS Eventim-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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