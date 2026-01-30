CTS Eventim Aktie

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

Profitable CTS Eventim-Investition? 30.01.2026 10:03:53

MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in CTS Eventim eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades CTS Eventim-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen CTS Eventim-Anteile an diesem Tag bei 94,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das CTS Eventim-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,616 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.01.2026 auf 71,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 753,72 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 24,63 Prozent verringert.

CTS Eventim wurde am Markt mit 6,97 Mrd. Euro bewertet. Am 01.02.2000 fand der erste Handelstag der CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA statt. Das CTS Eventim-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

