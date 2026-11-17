Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Delivery Hero-Performance
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17.11.2026 10:03:25
MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr abgeworfen
Am 17.11.2025 wurde die Delivery Hero-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,69 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 59,916 Delivery Hero-Papiere. Die gehaltenen Delivery Hero-Anteile wären am 16.11.2026 2 204,91 EUR wert, da der Schlussstand 36,80 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 120,49 Prozent angezogen.
Delivery Hero erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,35 Mrd. Euro. Die Delivery Hero-Aktie wurde am 30.06.2017 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein Delivery Hero-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 26,90 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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