MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Delivery Hero-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Delivery Hero-Aktie Investoren gebracht.

Das Delivery Hero-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Delivery Hero-Aktie an diesem Tag 24,82 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 40,290 Delivery Hero-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (37,02 EUR), wäre das Investment nun 1 491,54 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49,15 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Delivery Hero eine Börsenbewertung in Höhe von 11,29 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Delivery Hero-Papiere an der Börse XETRA war der 30.06.2017. Damals wurde der erste Kurs eines Delivery Hero-Anteils bei 26,90 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at