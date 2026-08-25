Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 25.08.2026 10:03:37

MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Delivery Hero-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Delivery Hero-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Delivery Hero-Aktie Investoren gebracht.

Das Delivery Hero-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Delivery Hero-Aktie an diesem Tag 24,82 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 40,290 Delivery Hero-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (37,02 EUR), wäre das Investment nun 1 491,54 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49,15 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Delivery Hero eine Börsenbewertung in Höhe von 11,29 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Delivery Hero-Papiere an der Börse XETRA war der 30.06.2017. Damals wurde der erste Kurs eines Delivery Hero-Anteils bei 26,90 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten

Analysen zu Delivery Hero

mehr Analysen
06.08.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
24.07.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Delivery Hero Equal Weight Barclays Capital
17.07.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Delivery Hero 37,23 1,00% Delivery Hero

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX vor Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften den Handel auf grünem Terrain beginnen. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen