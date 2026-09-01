MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Delivery Hero von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Delivery Hero-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Delivery Hero-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 33,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Delivery Hero-Papier investiert hätte, hätte er nun 296,340 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 36,73 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 884,58 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 8,85 Prozent.

Zuletzt verbuchte Delivery Hero einen Börsenwert von 11,36 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Delivery Hero-Aktie fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Delivery Hero-Anteils belief sich damals auf 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at