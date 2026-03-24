Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Delivery Hero-Anlage
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24.03.2026 10:03:41
MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Delivery Hero-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Delivery Hero-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 109,25 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,915 Delivery Hero-Aktien. Die gehaltenen Delivery Hero-Anteile wären am 23.03.2026 15,10 EUR wert, da der Schlussstand 16,50 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 84,90 Prozent eingebüßt.
Delivery Hero erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,95 Mrd. Euro. Die Delivery Hero-Aktie wurde am 30.06.2017 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Delivery Hero-Aktie bei 26,90 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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